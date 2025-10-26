Çankırı'da şehit annesinin altınlarını çalan zanlılardan biri yakalandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, şehit annesinin evine girerek altınlarını çalan zanlılardan biri yakalandı, diğeri aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Bayındır köyü Kürüs Mahallesi'nde şehit babası S.Ç. (80) ile annesi S.Ç.'nin (85) gece mutfak penceresinden evlerine giren 2 kişi, şehidin annesinin boynundaki altınları zorla alarak kaçtı.

İhbar üzerine Çerkes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerden Y.Y.'nin (27) ailenin yakını olduğu tespit edildi. Ankara'da yakalanan ve ilçeye getirilen Y.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Suça karıştığı belirlenen diğer şüpheli E.D.'nin (41) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.