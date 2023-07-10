Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

Güncel Haberler

ÇANKIRI'daki hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

ÇANKIRI'daki hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nca Çankırı'da ve çevre illerde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir karara kadar kentteki hayvan pazarı kapatıldı. Tedbir amaçlı yapılan uygulama ile hastalığın yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title