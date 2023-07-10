Çankırı'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

ÇANKIRI'daki hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nca Çankırı'da ve çevre illerde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir karara kadar kentteki hayvan pazarı kapatıldı. Tedbir amaçlı yapılan uygulama ile hastalığın yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.