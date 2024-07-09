Çankırı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Çankırı'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, bazı yollarda ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. İş yerleri ve evler su bastı, trafikte aksama yaşandı. Çankırı Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Çankırı'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış şiddetini artırırken, bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle bazı iş yerleri ile evleri su bastı, caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Çankırı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.