Çankırı'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çankırı'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da Ankara-Çankırı kara yolu Aşağıpelitözü kavşağı mevkisinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 37 BB 986 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Aşağıpelitözü kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Mehmet Baloğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Ü.K. (41) ve S.D. (41) ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA