Çankırı'da Otomobil Kamyona Çarptı: 3 Yaralı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
E.D. yönetimindeki 20 BJ 505 plakalı otomobil, Korgun-Kurşunlu kara yolu Çukurca köyü mevkisinde M.A. idaresindeki Çerkeş Belediyesine ait 18 ABS 212 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi F.D. ve 6 aylık bebekleri M.D. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen - Güncel