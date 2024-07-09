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Çankırı'da Otel Odasında Ölü Bulundu

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Çankırı'da bir otel odasında Mahmut Doğan'ın ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

ÇANKIRI'da Mahmut Doğan (28), kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Doğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, öğle saatlerinde Çankırı Merkez Buğday Pazarı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Temizlik yapmak üzere odaya girmeye çalışan otel personelleri, Doğan'ın kapıyı açmaması üzerine şüphelendi. Bunun üzerine odaya giren görevliler, Doğan'ı kanlar içinde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı öğrenen Doğan'ın yakınları otel önünde sinir krizi geçirdi. Doğan'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

?Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Doğan Çankırı Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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