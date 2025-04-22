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Çankırı'da 'Ormanın Hayaleti' Vaşak Görüntülendi

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Çankırı'da yerleştirilen fotokapanlarla, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ve diğer yaban hayvanları görüntülendi. Vaşakların ormanda yürüyüşü izlendi.

"Ormanın hayaleti" vaşak doğal ortamında kaydedildi

ÇANKIRI - Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, yaban domuzu, kurt ve ceylanı görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. Öte yandan, bölgede yiyecek arayan yaban domuzu, kurt ve ceylanda fotokapan kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Güncel
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