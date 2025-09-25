Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan orman yangını, 34 araç ve 131 personel ile karadan, 3 helikopterle de havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada; bugün saat 14.50'de, Kurşunlu ilçesi Taşkaracalar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 34 araç ve 131 personel ile karadan başlatılan söndürme çalışmalarına 3 helikopterle de hava desteği sağlandı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, soğutma çalışmaları ile çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı da ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel