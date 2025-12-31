Haberler

Çankırı merkez ve 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve iki ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve ana sınıfı öğrencisi olan ebeveynler idari izinli sayılacak.

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 2 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle il merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Kur'an kursları dahil bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ayrıca, Bayramören ve Yapraklı kaymakamlıklarından yapılan açıklamada da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
