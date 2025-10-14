Haberler

Çankırı'da öğrenciler hem üretiyor hem öğreniyor

Çankırı'da öğrenciler hem üretiyor hem öğreniyor
Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürettikleri silajlık mısırlarla kendi hayvanlarını besliyor.

Okulun kendi imkanlarıyla yürüttüğü tarımsal faaliyetler kapsamında öğrenciler tarafından 55 dekarlık alanda silajlık mısır yetiştirildi.

Silaj biçim makineleriyle hasat edilen mısırlar, okulun hayvancılık atölyesinde bulunan hayvanlar için kullanılıyor.

Yapılan çalışmalar ile öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak tarım ve hayvancılık alanında donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, okulda yürütülen tarımsal üretim faaliyetlerinin öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgiyle donanmasını sağladığını belirterek, "Kendi kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu projelerle, hem sürdürülebilir bir eğitim modeli oluşturuyor hem de bölge tarımına ve ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

