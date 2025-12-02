Çankırı'da öğrenci yurdunda yangın tatbikatı yapıldı

Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Sabiha Anne Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği yurtta yangın alarmının çalmasıyla birlikte öğrencilerin tahliye edilmesi sağlandı, daha sonra AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle yurt personeli yangın tüpleriyle yangını söndürdü.

Tatbikatın eğitim bölümünde de iş güvenliği uzmanları tarafından yurt personeline yangın anında yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gereken güvenlik adımları ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Tatbikata Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Yurt Hizmetleri Müdürü İsmail Efe, Gençlik ve Spor Kurşunlu İlçe Müdürü Erdal Çalıkuşu, Yurt Müdürü Murat Çopur, AFAD yetkilileri, iş güvenliği uzmanı, yurt personeli, yemekhane çalışanları ve öğrenciler katıldı.