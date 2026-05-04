Çankırı'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahallede Adnan K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evde inşaat işçilerinin kaldığı, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen