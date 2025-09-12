Çankırı'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Orta Müftülüğü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen program, Kalfat Hatipler Camisi İmam Hatibi Hasan Celal Cebel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Mehmet Şahin, burada yaptığı açıklamada, aile içindeki sevgi, saygı ve merhametin önemine vurgu yaparak, "Saygı tek taraflı olmaz, muhabbetten hasıl olur. Ailenin temeline şefkat ve merhameti koymamız gerekir. Peygamber Efendimizin hayatı bizler için en güzel rehberdir." dedi.

İlçe Müftüsü Erdem Dulun da Hz. Peygamber'e karşı üç temel sorumlulukları bulunduğunu anlatarak, "Peygamber Efendimizi anmak, anlamak ve yaşamak. Anmak dediğimizde, adı anıldığında salavat getirmektir. Bizler görmeden sevdik ve bağlandık. Bu programlar Peygamberimizi hatırlamanın ve yaşamanın bir göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ömer Faruk Güney ve Bilal Demiryürek tarafından ilahiler okundu.

Programa Orta Kaymakam Vekili ve Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.