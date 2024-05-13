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Çankırı'da Mayıs ayında kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

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Çankırı'nın Eldivan, Kurşunlu, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinde Mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Vatandaşlar beyaz örtüye bürünen alanları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Çankırı'da Mayıs ayında kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

ÇANKIRI - Çankırı'da Mayıs ayında etkili olan yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Çankırı'nın Eldivan, Kurşunlu, Atkaracalar ve Çerkeş ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışı ara ara yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ederken, vatandaşlar Mayıs ayında beyaz örtüye bürünen alanları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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