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Çankırı'da Mantar Toplamaya Giden Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Mantar Toplamaya Giden Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde mantar toplamaya giden 82 yaşındaki Eyüp Çapa'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Çapa'nın cesedi bulundu. Ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde mantar toplamaya giden kişinin öldüğü belirlendi.

Çatak köyü yaylasında mantar aramaya giden Eyüp Çapa'dan (82) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma ekipleri, iz takip köpeği ve dron ile yapılan çalışma sonucunda, Çapa yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Öldüğü belirlenen Çapa'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Çapa'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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