Çankırı'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Çankırı-Kastamonu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Yusuf Ziya Eraslan hayatını kaybetti, arkadaşı M.H. ağır yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde Çankırı- Kastamonu yolu Orhan Saka Spor Salonu önünde meydana geldi. Lise öğrencileri Yusuf Ziya Ersan ve M.H.'nin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çapıp, takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Ziya Ersan'ın kaza yerine hayatını kaybettiği belirlenirken, M.H. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.H.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.