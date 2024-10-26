Çankırı'da Lise Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Çankırı- Kastamonu yolu Orhan Saka Spor Salonu önünde meydana geldi. Lise öğrencileri Yusuf Ziya Ersan ve M.H.'nin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çapıp, takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Ziya Ersan'ın kaza yerine hayatını kaybettiği belirlenirken, M.H. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.H.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel