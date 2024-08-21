Çankırı'da kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda 19 Ağustos'ta başlayan ve 44 hektarlık alanda etkili olan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması yürütülüyor.

Soğutma çalışmalarında 21 arazöz ekibi görev alıyor. Ekipler, yeniden duman yükselen bazı kısımlara müdahale ediyor.

Yangının ilk günü tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerinde tahliye edilen 125 kişi de evlerine yerleştirildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, AA muhabirine, yangının çıktığı ilk andan itibaren devletin bütün kurumlarının Ilgaz'da olduğunu söyledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve bir sorun kalmadığını aktaran Öztürk, "Boşaltılmış köylerimizdeki aileler evlerine yerleşti, bir sıkıntı orada da kalmadı." dedi.

Çevre illerden gelen ekiplere ve belediye başkanlarına yangın söndürmede sağladıkları destek için teşekkür eden Öztürk, "Allah bir daha böyle bir acı vermesin. Vatandaşlarımızı da bu anlamda bilinçli olmaya davet ediyorum. Ilgaz ormanları Türkiye'nin en kaliteli ormanları, bunu hep birlikte ülke olarak korumamız lazım." diye konuştu.

Yukarımeydan köyü sakinlerinden Bayram Tiftikci, çevre illerin takviyeleriyle yangının evlere sirayet etmeden kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıkları dile getiren Tiftikci, şunları aktardı:

"Bir kısmımız tanıdıkların, akrabaların yanında geçirdiler. Bize müsaade ettiler, köyümüze geldik şükür. Hiçbir malımıza, canımıza zarar gelmedi, bunun sevinci var bizde. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin onların fedakar çalışmalarıyla daha fazla ormanımız yanmadan, ciğerimiz parçalanmadan bu işi gerçekleştirdiler. Herkese teşekkür ediyoruz."

85 yaşındaki Bekir Kendirci ise köyde 32 yıl muhtarlık yaptığını kaydetti.

Çalışmalar sonucunda evlerine tekrar dönebildiklerini belirten Kendirci, "Allah razı olsun devletimiz, milletimiz sağ olsun, var olsun. Jandarmamız da yardımcı oldu bizi getirmeye." ifadesini kullandı.