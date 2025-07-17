Çankırı'da Kene ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu Düzenlendi

Çankırı Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu" düzenlendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Ilgaz Belediyesi konferans salonundaki sempozyumda, kenelerin biyolojik yapısı ve çeşitlerine ilişkin bilgi verdi.

Kenelerin 1000 ila 15 bin yumurta bıraktığını belirten Keskin, "Herhangi bir doğal düşmanları maalesef yok. O yüzden kene hastalık taşıyorsa, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyorsa bıraktığı 15 bin yumurta, bir sonraki jenerasyonda yeni KKKA taşıyan kene demek." ifadesini kullandı.

Kenelerin her yere yumurta bırakmasına karşı önlem alınabileceğini dile getiren Keskin, "Keneler genellikle duvar çatlaklarına yumurta bırakır. Eğer ahırlarımızın içini uygun şekilde sıvarsak, alçı veya beton olabilir, dönem dönem kireçleyebilirsek, çok fazla maliyet getirecek bir şey değil, kenelerin yumurtaları için korunaklı alanları kaldırmış oluruz." dedi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıza Çıtıl da kenelerden geçen hastalıklardan korunma yollarını anlattı.

Kırsal alana gidildikten veya keneyle temas edildikten sonra vücudun kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Çıtıl, temas olması halinde kenenin hemen çıkarılmasının önem taşıdığını söyledi.

Yapılan çalışmalara göre keneyle temas süresi ne kadar uzarsa ölüm oranının o kadar arttığını belirten Çıtıl, "Dolayısıyla bir an evvel çıkarma yaklaşımı, yani kırsalda, tarlada, başka bir yerde, evde tespit edildiği an olabildiğince hızlı şekilde çıkarılması önemli. Uç kısmı kalırsa ne olur? Çok önemli bir şey olmaz, çünkü kenede sırt bölgesindeki kısım virüs taşıma açısından çok daha önemlidir." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut da Çankırı'da keneyle ilgili 13 vaka olduğunu dile getirerek, "8 kişi iyileşti çok şükür, 4'ü farklı hastanelerde tedavi almaya devam ediyor. Maalesef bir hastamızı KKKA sebebiyle kaybettik. İnşallah hastanede yatan bütün hastalarımız bir an önce şifalarına kavuşur." diye konuştu.

Sempozyumda, sunumların ardından cansız manken üzerinde kene çıkarma uygulaması yapıldı.

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.