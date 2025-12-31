Haberler

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Güncelleme:
Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 31 Aralık 2025 tarihinde 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile, engelli ve ana sınıfına çocuğu devam eden annelere idari izin verildi.

ÇANKIRI'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bugün ara verildi.

Çankırı Valiliği sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz merkezindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
