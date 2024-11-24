Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Kar Yağışı Nedeniyle Büyükbaş Hayvan Çadırı Çöktü

Çankırı'da Kar Yağışı Nedeniyle Büyükbaş Hayvan Çadırı Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir büyükbaş hayvan çadırı çöktü. Zarar görmeyen hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu çadır çöktü.

İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde Nurettin Sunaca'ya ait büyükbaş hayvan çadırı, üzerine kar birikmesi sonucu ağırlığa dayanamayarak çöktü.

Yaşanan çökmenin ardından zarar görmeyen hayvanları vatandaşlar kendi imkanlarıyla çadırın altından çıkardı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da bölgede inceleme yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 22 ilimizde eğitime kar engeli

22 ilimizde eğitime kar engeli
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.