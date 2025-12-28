Haberler

Çankırı'da 5 ilçede eğitime kar engeli

Güncelleme:
Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki okulların 29 Aralık 2025'te bir gün süreyle kapalı olacağını açıkladı.

ÇANKIRI Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 5 ilçede eğitme 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçemizdeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerimizde Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir" denildi.




