Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Çankırı'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Çankırı'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı il merkezi ile Yapraklı, Orta ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk havanın ardından, ilçeler beyaza büründü ve güzel manzaralar oluşturdu.

Çankırı il merkezi ile Yapraklı, Orta ve Çerkeş ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde il merkezinde etkili olan soğuk hava, sabaha karşı yerini kara bıraktı.

Kentte aralıklarla kar yağışı sürüyor.

Öte yandan, Yapraklı ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra ilçe merkezinde de etkili oldu.

Beyaza bürünen ormanlık alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Çerkeş ve Orta ilçelerinde de etkili olan soğuk hava öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
img

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
img

Tarihi çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.