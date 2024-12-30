Çankırı'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Çankırı'da 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma ile öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini kavramalarının, geçmiş ile gelecek arasında milli, manevi ve tarihi bir köprü kurabilmelerinin, vatan, millet, bayrak sevgisi ve bu değerlere karşı duyarlılık geliştirmeleri ve milli bilinç duygularının güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, ilkokul öğrencilerinden Elif Nida Öztürk'ün, ortaokul öğrencilerinden Eda Nur Türk'ün birincilik derecesi elde ettikleri ve il genelinde düzenlenecek yarışmada merkez ilçe kategorisini temsil edecekleri aktarıldı.