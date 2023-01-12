Çankırı'da iş yerinden bal ve tuz çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Çankırı'da bir iş yerinden bal ve tuz çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Çankırı'da bir iş yerinden bal ve tuz çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Çerkeş ilçesinde, iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda belirlenen adreslerde yapılan aramada iş yerinden çalınan 410 kilogram bal, 20 kilogram bal mumu, 187,5 kilogram tuz, 10 tuz sabunu, 7 tuz değirmeni ve 4 tuz lambası bulundu. Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Hisarcık Çankırı Güncel Haberler

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