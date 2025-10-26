Çankırı'da İki Farklı Kaza: 3 Yaralı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada toplamda 3 kişi yaralandı. Traktör devrildi, otomobil ise refüje çarparak overturned. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akbaş köyünde D.T'nin (52) kullandığı 78 EA 221 plakalı traktör devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve sağlık ekibince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan D.T, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kuzdere köyü mevkisinde ise İ.G. (45) yönetimindeki 29 AHH 898 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.G. (71) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.G, buradaki tedavisinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.