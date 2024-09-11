Çankırı'da Fotokapana Yakalanan Tilki ve Sansar Görüntüleri

Çankırı'da ormanlık alana kurulan fotokapana sansar ve tilki görüntüleri yansıdı.

Yaban hayatını izlemek için bir doğasever tarafından ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bölgede bir süre kayıt alan fotokapan, tilki ve sansarı yiyecek ararken kaydetti.

Görüntülerde, tilki ve sansarın çevreyi yiyecek için kontrol etmesinin ardından bölgeden ayrıldıkları görülüyor.