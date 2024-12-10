Çankırı'da Fotokapan Yaban Hayatını Belgeledi
Çankırı'da yerleştirilen fotokapan, ormanlık alandaki yaban hayatını kaydetti. Tilki, sansar ve tavşan gibi hayvanların yiyecek arama anları görüntülendi.
Çankırı'da ormanlık alana kurulan fotokapana, sansar, tilki ve tavşanın görüntüleri yansıdı.
Yaban hayatını izlemek için bir doğasever tarafından ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.
Bölgede bir süre kayıt alan fotokapan, tilki, tavşan ve sansarı yiyecek ararken kaydetti.
Kayıtlarda, tilki, tavşan ve sansarın, çevreyi yiyecek için kontrol etmesinin ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.