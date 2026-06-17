Çankırı'da üniversitelilerin engelli birey ve aileleriyle yaptığı eserler sergilendi

Çankırı'da üniversite öğrencilerinin engelli bireyler ve aileleriyle birlikte hazırladığı 100'ün üzerinde eser, açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Moda ve Tekstil Topluluğu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen "Bir Nefes Bir İz Sanatla Dayanışma ve Umut Projesi" kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık 8 hafta süren proje kapsamında üniversite öğrencileri ile engelli bireyler ve aileleriyle geleneksel dokuma, batik uygulama, geleneksel baskı uygulamaları, geri dönüşüm tasarım uygulamaları ve keçe tasarım alanlarında çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 100'ün üzerinde eser, ÇAKÜ Uluyazı Kampüsü Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Sergi Salonu'nda açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Topluluğun akademik danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu, engelli bireyler ve ailelerine nefes ve umut olacakları bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin engelli bireyler ve aileleriyle tanıştığını belirten Ketencioğlu, "Bu çocukların geçirebileceği kaliteli zaman dilimleri onları sosyal hayata entegre ederken, bizim onlardan bir şey aldığımız, onlarla yaşamak için ne öğrendiğimiz, onların da bizimle nasıl dayanışma içerisinde olabileceğini gösterdi. Proje kapsamında beceri eğitimleri de yapıldı. Zamanlarını güzel şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Daha büyük projelere imza atmak için engelli bireylerin aileleriyle "Bir Nefes Bin Umut" adıyla dernek kurduklarını anlatan Ketencioğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda proje yürütücüsü ve topluluk başkanı Irmak Tok'un sunumunun ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Daha sonra eserlerin ortaya çıkarılmasına emeği geçenlere katılım belgesi verildi.