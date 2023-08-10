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Çankırı'da Elektrik Telllerinden Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormanda ilerlemesini önledi. Köylülerin erken müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormanda ilerlemesini önledi.

Olay, Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Çayırcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim elektrik hattında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu gören köylüler, ellerine kazma kürekleri alarak yangına müdahale etti. Köylülerin uzun uğraşları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Vatandaşların erken müdahalesi ihtimal orman yangını önledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bayramören Çankırı Güncel Haberler

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