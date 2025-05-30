Çankırı'da Dünya Tütünsüz Günü'nde Sigara Zararları Canlandırıldı

Çankırı'da Dünya Tütünsüz Günü'nde Sigara Zararları Canlandırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla canlandırma yapıldı. Sigaraya bağlı ölüm vakası temsili olarak gösterildi ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Çankırı'da Dünya Tütünsüz Günü kapsamında, sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla canlandırma yapıldı.

Yeşilay Çankırı Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Karatekin Parkı'nda sigaraya bağlı ölüm vakası canlandırıldı.

Senaryo gereği parkın içine sigara nedeniyle hayatını kaybetmiş bir bireyi temsilen cansız manken yerleştirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek mankene müdahalede bulundu. Bireyin sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede bulunan sigara izmaritleri ve sigara paketlerini toplayarak delil torbasına koydu.

Daha sonra katılımcılar, kurulan stantları ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Sigara Bırakma Birimi tarafından kurulan stantta da vatandaşlara karbonmonoksit testi yapıldı.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, AA muhabirine, tütünün birçok soruna neden olduğuna işaret etti.

Tütün endüstrisinin neden olduğu sorunların başında çocuklara ve gençlere yönelik bilinçli pazarlama stratejisinin geldiğini belirten Özcan, "Dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günlük ortalama 20 bin kişinin ölmesi anlamına geliyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bizler, hem önleyici hem de müdahale edici faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle tütün bağımlılığına karşı birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Danışmanlık merkezlerimiz ve 115 nolu ücretsiz danışma hattımızla tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz tedavi hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
Şanlıurfa'da sahne alan ünlü şarkıcının zor anları! Bırakıp gitmemek için çok direndi

Şanlıurfa konserinde ünlü sanatçıya ecel terleri döktürdüler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.