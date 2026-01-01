Çankırı'da D-100 kara yolunun Çerkeş bölümünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Çankırı'da, D-100 kara yolunun Çerkeş ilçesi mevkisinde İstanbul yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolunda önlem alan polis ekipleri, tır sürücülerini ilçe merkezine ve akaryakıt istasyonlarına yönlendiriyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kastamonu'dan Kocaeli'ne giden tır sürücüsü Bora Başak, Karayolları ekiplerinin belirli bir yere kadar mücadele edebildiğini belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz bize ne derlerse yerine getiriyoruz. Şu an için beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Tır sürücüsü Ferhat Barışçı ise bu yıl beklenmedik bir kar yağışı olduğunu kaydetti.