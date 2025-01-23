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Çankırı'da Buğday Yüklü Tır Şarampole Devrildi

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Çankırı'nın Şabanözü-Eldivan kara yolunda devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Çankırı'da şarampole devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Ercan K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şabanözü- Eldivan kara yolu Sarayköy mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye personeli yardımıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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