Çankırı'da 'Bir Nefes Bin Umut Derneği'nin ilk genel kurulu yapıldı

Çankırı'da yeni kurulan "Bir Nefes Bin Umut Derneği" Birinci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

TÜGVA İl Temsilciliğinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Genel kurul görüşmelerinin ardından dernek başkanlığına seçilen Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu, derneğin kuruluşu hakkında bilgi verdi.

Engelli bireyler ve aileleriyle 8 hafta boyunca Bir Nefes Bir İz Sanatla Dayanışma ve Umut Projesi yürüttüklerini, bu kapsamda derneğin temellerinin atıldığını anlatan Ketencioğlu, ÇAKÜ'den çok sayıda akademisyenin derneğe üye olarak destek verdiğini dile getirdi.

Programa engelli bireylerin ailelerinin yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.