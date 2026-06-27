Haberler

Çankırı'da "Bir Nefes Bin Umut Derneği"nin ilk genel kurulu yapıldı

Çankırı'da 'Bir Nefes Bin Umut Derneği'nin ilk genel kurulu yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da engelli bireyler ve aileleri için kurulan Bir Nefes Bin Umut Derneği'nin ilk olağan genel kurulu yapıldı. Dernek başkanlığına Dr. Emine Ketencioğlu seçildi.

Çankırı'da yeni kurulan "Bir Nefes Bin Umut Derneği" Birinci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

TÜGVA İl Temsilciliğinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Genel kurul görüşmelerinin ardından dernek başkanlığına seçilen Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu, derneğin kuruluşu hakkında bilgi verdi.

Engelli bireyler ve aileleriyle 8 hafta boyunca Bir Nefes Bir İz Sanatla Dayanışma ve Umut Projesi yürüttüklerini, bu kapsamda derneğin temellerinin atıldığını anlatan Ketencioğlu, ÇAKÜ'den çok sayıda akademisyenin derneğe üye olarak destek verdiğini dile getirdi.

Programa engelli bireylerin ailelerinin yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Doğan
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu

Galatasaray'da tarihi karar: Salonda alkış koptu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
FSM Köprüsü'nde acı olay! Aracını durdurup boğaza atladı

FSM Köprüsü'nde acı olay! Aracını durdurup boğaza atladı