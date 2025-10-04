Çankırı'da Bahçelik Alanda Yangın Çıktı

ÇANKIRI'da bahçelik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyünde bahçelik alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması başlattı.