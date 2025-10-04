Haberler

Çankırı'da Bahçelik Alanda Yangın Çıktı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

ÇANKIRI'da bahçelik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyünde bahçelik alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
