Çankırı'da "Bağımsız Gelecek" konferansı düzenlendi

Güncelleme:
Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Yeşilay'ın işbirliğiyle düzenlenen konferansta, tütünle mücadele ve özellikle kadınlardaki sigara içme oranlarındaki artış ele alındı. Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün endüstrisine karşı verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Çankırı'da "Bağımsız Gelecek" konulu konferans gerçekleştirildi.

Yeşilay Çankırı Şubesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, konferansta yaptığı konuşmada, Yeşilayın tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Erkeklerde eğitim ve statü yükseldikçe sigara içme oranının düştüğünü ancak kadınlarda bunun tam tersi olduğunu belirten Ergüder, "Ne yazık ki Türkiye'de de özellikle 2013 yılından sonra birazcık özgürleşme hareketleri, bağımsızlıkla bunu sigara firmaları ilişkilendirerek kadınlara yönelik çok agresif ve ahlaksızca bir kampanya başlattılar. Tütün ürünlerini çeşitlendirdiler. Türkiye'de son 10 yılda sigara içme oranları yüzde 40 dolayında kadınlarda arttı. Bizi en çok endişelendiren 15-24 yaş grubu kadınlardaki artış yüzde 90 civarı." diye konuştu.

Türkiye'de de, dünyada da herkesin sigaranın akciğer kanseri yaptığını, kalp krizine neden olduğunu bildiğini ancak bilginin insanlarda tutum ve davranışa dönüşmediğini dile getiren Ergüder, şöyle devam etti:

"Bu bilginin insanlarda, toplumlarda tutum ve davranışlara dönüşmesi için bizim başka şeylere ihtiyacımız var. İşte bunlar da kanuni düzenlemeler, kapalı alan yasakları gibi. Aslında trafikte de aynı şeydir. Yani hepimiz emniyet kemeri takmanın iyi bir şey olduğunu biliriz. Yavaş gitmenin iyi bir şey olduğunu biliriz. Ama ne yazık ki emniyet kemeri takmak aklımıza trafik polisini gördüğümüzde gelir. Ama tabii tütün kullanımı dünyanın ve Türkiye'nin en önemli önlenebilir ölüm sebeplerinden biri ve bunun arkasından milyar dolarlık bir endüstri var. Bizim mücadelemiz sigara içenlerle değildir. Bizim mücadelemiz tütün endüstrisidir. Biz sadece sigara içenlere yardım ederiz."

Tütünle mücadelede Türkiye ve dünyadaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ergüder, Yeşil Dedektör Uygulaması üzerinde sigara içilen yerlerin bildirilmesini istedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş da üniversitede bağımlılıkla mücadele ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konferansta Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
