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Çankırı'da aranan 8 kişi yakalandı

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Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi, kolluk kuvvetlerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. 7'si cezaevine teslim edilirken 1'i serbest bırakıldı.

Çankırı'da çeşitli suçlar nedeniyle aranan 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla kolluk birimlerince önleyici ve adli kolluk faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde yapılan çalışmada çeşitli suçlar nedeniyle aranan 8 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden 7'sinin ceza infaz kurumuna teslim edildiği, 1'inin de Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
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