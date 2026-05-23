Çankırı'da amcasının oturduğu apartmana ateş eden kişi yakalandı
Çankırı'da bir kişi, amcasının oturduğu apartman dairesine 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli silahıyla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.
İ.A.D, Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'ndeki amcası S.D'nin oturduğu binanın önüne gelerek amcasının dairesine doğru silahla 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede binanın çeşitli yerlerine mermi isabet ettiği belirlendi.
Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmazken şüpheli İ.A.D. olayı gerçekleştirdiği silahıyla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın