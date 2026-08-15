Çankırı'da Aç Tilki Yerleşim Yerinde Yiyecek Ararken Görüntülendi
Çankırı-Ankara kara yolundaki Tüney köyü mevkisinde sabah saatlerinde aç bir tilki, temkinli bir şekilde çevreyi kontrol edip yiyecek ararken kameralara yansıdı. Bir süre bölgede dolaşan tilki, sonra gözden kayboldu.
Çankırı'da aç kalan tilki, yerleşim yerinde yiyecek ararken görüntülendi.
Sabah saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolunun Tüney köyü mevkisine gelen tilkinin, temkinli hareketlerle çevreyi kontrol ederek yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı.
Bir süre bölgede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA