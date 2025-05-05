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Çankırı'da 5 Mayıs 2025'e Yoğun Nikah Talepleri

Çankırı'da 5 Mayıs 2025'e Yoğun Nikah Talepleri
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Çankırı Belediyesi Nikah Dairesi, 5 Mayıs 2025 tarihi için yapılan yoğun nikah başvuruları nedeniyle sıraya girdi. Bir günde 21 çiftin nikahı kıyıldı ve bu tarih, diğer günlere göre 3 kat daha fazla yoğunluk yaşattı.

Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, Çankırı Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluğa yol açtı.

Çankırı Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 21 çiftin nikahını kıydı.

Çankırı'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 3 kat daha fazla nikah kıyıldı.

Çankırı Belediyesinden alınan son bir yıllık faaliyet raporlarına göre, çiftler son bir yıl içerisinde özel tarihlere yoğunluk göstermezken 5 Mayıs'a yönelik talepler arttı.

Kıyılan nikahların tamamı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi alanında yeni evli çiftler adına fidan dikimi gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Esen, bu özel günü tercih eden çiftlere de fidan dikimine ait sertifikalarını nikah sonrasında evlilik cüzdanı ile birlikte verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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