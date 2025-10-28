Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Koreografi Destanı
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde '102. Yıl' yazısını oluşturdu. Koreografi görüntüleri, Çankırı Valiliği tarafından paylaşıldı.
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla koreografi oluşturuldu.
Mehmetçik Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde "102. Yıl" yazısını oluşturdu.
Koreografinin görüntüsü, Çankırı Valiliğinin sosyal medya hesaplarında, "Yapay zeka değil, Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerimizin emeği" notuyla paylaşıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel