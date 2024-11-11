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Çankırı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Çankırı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Çankırı'nın çeşitli ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirildi. Orta, Bayramören, Çerkeş, Korgun ve Yapraklı ilçelerinde farklı organizasyonlarla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çankırı'nın ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

Orta ilçesinde Buğurören Harmanlar mevkisinde düzenlenen etkinlikte 20 dekarlık alana kızılçam fidanı dikildi.

Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı konuşmada, ağaçların koruması ve boş toprakların ağaçlandırılması gerektiğini belirterek, "Dünyamızın oksijen kaynağı olan ağaçlarımız çok önemli. Ağaç dikmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bayramören

Bayramören ilçesinde de Akgüney köyü Meydanlar mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 60 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa, Kaymakam Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Raşit Güngör, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çerkeş

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte 3 bin fidan ve 100 kilogram tohum fidan toprakla buluşturuldu.

Programa, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Korgun

Korgun'da "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla Isıtma Mezarlığı mevkisinde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen programda, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 200 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Yapraklı

Yapraklı ilçesinde Buluca köyü mevkisinde "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen programda, Kaymakam Mücahit Özkök, Belediye Başkanı Ömer Güngör, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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