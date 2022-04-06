Çankırı Belediye Başkanı Esen AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı
AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.
ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.
Esen, kent merkezindeki dijital panoda ve sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Esen, mesajında, "Yüce Türk milletinin sesini 102 yıldır dünyaya en hızlı şekilde duyuran Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.