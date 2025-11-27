Çankırı-Ankara Kara Yolunda Sis Etkili
Çankırı'da etkili olan sis nedeniyle Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı ve trafik ekipleri uyarılarda bulundu.
Çankırı'da Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda sis etkili oluyor.
Bölgedeki sis nedeniyle Çankırı-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sisin etkisiyle Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel