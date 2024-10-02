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Çankaya'da Site Sakinleri Yıkıma Nöbet Tutuyor

Çankaya'da Site Sakinleri Yıkıma Nöbet Tutuyor
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Çankaya Belediyesi'nin yıkım kararı üzerine site sakinleri, nizamiye kulübesinin yıkımına karşı nöbet tutmaya başladı. Mahkeme kararı sonrası gelen yıkım ekipleri, site yönetimi ve sakinleriyle gergin anlar yaşadı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, ilçe belediyesinin site nizamiyesi için verdiği yıkım kararına tepki gösteren site sakinleri, yıkıma engel olmak için nöbet tutmaya başladı.

Alacaatlı Mahallesi'nde yapımı 2013 yılında tamamlanan Can Atabilge Sitesi'nin nizamiye kulübesi, belediyeye ait yeşil alanı kapsayacak şekilde inşa edildi. O dönemde site yönetimi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanarak yeşil alan, kamuya açık olacak şekilde siteye bırakıldı. Site yönetimi, toplanan aidatlarla yeşil alanın bakımlarını gerçekleştirdi. Alacaatlı'nın köy statüsünden mahalleye dönüşmesi üzerine sitenin bulunduğu bölge Çankaya Belediyesi'nin sorumluluk alanına geçti. Çankaya Belediyesi, yeşil alanda bulunan site nizamiyesini, metruk yapı olarak değerlendirdi. Belediyenin başvurusu üzerine başlatılan mahkeme sürecinin ardından nizamiye hakkında yıkım kararı alındı. Yıkımı yapmak üzere Çankaya Belediyesi'ne ait iş makineleri bugün site önüne geldi. Yıkım kararına tepki gösteren sitede oturanlar ekiplere engel olmak için nizamiye önünde nöbet başlattı, yıkım ekibi ayrılana dek bölgede bekledi. Havanın soğuk olması nedeniyle, nöbet tutanlara komşuları tarafından çay ikram edildi.

'GÜVENLİĞİMİZİ KİM SAĞLAYACAK'

Sitede oturanlardan Fatma Köken, "Ben buraya temelden girenlerdenim. Burayı alırken bize birtakım sözler verildi. Proje içerisindeki yeşil alanla birlikte onaylandı. Daha sonradan öğrendiğimize göre, belediyeye ait olan bir alan varmış. Bu alan için bizden para toplandı ve 50 yıllığına kiralandığı söylendi. 2013'den beri bu alanı yeşillendirdik, bakım yaptırdık. Bu hale getirmek için çok uğraştık, çok yüksek aidatlar ödedik. Şimdi diyorlar ki; 'Burası belediyenin, güvenliği yıkacağız.' O zaman bizim güvenliğimizi kim nasıl sağlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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