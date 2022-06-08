Çankaya'da etkili sağanak - Haberler

Çankaya'da etkili sağanak Turan Güneş Bulvarı'nda etkili yağış Yağış sonrası oluşan su taşkınları Dükkanları su basması Esnafların Belediye otobüsüne tepki göstermeleri Konya Yolu üzerinde yağış sonrası su taşması ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Turan Güneş Bulvarı'nda etkili yağış Yağış sonrası oluşan su taşkınları Dükkanları su basması Esnafların Belediye otobüsüne tepki göstermeleri Konya Yolu üzerinde yağış sonrası su taşması ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. (8) AA / Erlevent Gülbitti - Güncel Ankara Güneş Konya su Güncel Haberler

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