Çankaya'da etkili sağanak - Haberler

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Çankaya'da etkili sağanak

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Turan Güneş Bulvarı'nda etkili yağış Yağış sonrası oluşan su taşkınları Dükkanları su basması Esnafların Belediye otobüsüne tepki göstermeleri Konya Yolu üzerinde yağış sonrası su taşması ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Turan Güneş Bulvarı'nda etkili yağış

Yağış sonrası oluşan su taşkınları

Dükkanları su basması

Esnafların Belediye otobüsüne tepki göstermeleri

Konya Yolu üzerinde yağış sonrası su taşması ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Ankara Güneş Konya su Güncel Haberler

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