Çankaya Belediyesi Yatırımlarıyla İlçenin Yaşam Kalitesini Yükseltiyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eylül'den şubata açılışını yapacakları yatırımlarla ilçenin daha da gelişeceğini ve yaşam kalitesinin artacağını belirtti. Belediye, Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Abidin Paşa Köşkü, Milli Mücadele Müzesi gibi birçok yeni proje ve parkı hizmete açacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Eylülden şubata açılışını yapacağımız yatırımlarımız sayesinde ilçemiz daha da gelişecek. Çankaya'yı her alanda yaşam kalitesi en yüksek ilçe yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi, yatırımları ve hizmetleriyle Ankaralıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyor. Bu kapsamda binlerce Çankayalı; Çankaya Evleri, spor alanları, kreşler, kültür sanat merkezleri gibi birçok hizmetten yararlanma imkanı buluyor. Çankaya Belediyesi, hafta içi her akşam 4 bin üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği verirken bu yıl da her öğlen 3 bin ilkokul öğrencisinin sıralarına sıcak yemek götürdü.

Çankaya Belediyesi, Eylül 2023-Şubat 2024 döneminde de Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Abidin Paşa Köşkü, Milli Mücadele Müzesi, Güneş Gündüz Bakım Evi, Uğur Böceği Gündüz Bakım Evi, Dilekler Çankaya Evi, Karapınar Çankaya Evi, Kırkkonaklar Çankaya Evi, Balgat Pazaryeri Yenileme ve Üst Kapama, Türkan Saylan Nikah Salonu ve 8 yeni park daha açacak.

Başkan Taşdelen, yatırımlara ilişkin, "Çankaya'yı her alanda yaşam kalitesi en yüksek ilçe yapmak için çalışıyoruz. Eylülden şubata açılışını yapacağımız yatırımlarımız sayesinde ilçemiz daha da gelişecek, güzelleşecek. Tüm bunları borç almadan, kredi kullanmadan öz kaynaklarımızla yapıyoruz" diye konuştu.