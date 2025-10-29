Çankaya Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı Konseri

Çankaya Belediyesince, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri düzenlendi.

Atatürk Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, opera sanatçısı Hakan Aysev, "Yaralı Gönlüm", "Aşkın Bahardı" ve "Kalinka"nın da yer aldığı eserleri dinleyicilerle buluşturdu.

Ankara'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Aysev, Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde Ankara'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Konsere, Ankaralı sanatseverlerin yanı sıra Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları İrfan Alkan ve Mesut Akıncı da katıldı.