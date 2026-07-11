Çankaya Belediyesi'ne operasyon; 29 gözaltı
Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 29'a yükselirken, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
GÖZALTI SAYISI 29'A YÜKSELDİ
Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı