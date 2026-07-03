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İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 1 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal, 'kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "fuhşa teşvik" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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