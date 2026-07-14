Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli adliyede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç örgütü', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 30 şüpheli adliyeye getirildi.
Gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.
Soruşturmanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Böylelikle gözaltı sayısı 30'a yükselmişti.